Москвичам назвали время окончания сезона дождей

Сезон дождей в столице и других городах средней полосы России закончится в первой декаде декабря. Об этом в Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, характер атмосферных процессов ждут кардинальные изменения, когда на смену нескольким южным циклонам придет и установится блокирующий антициклон. Это и приведет к окончанию сезона дождей. Погода без осадков с довольно ровной температурой установится на 1,5-2 недели — на уровне от ноля до минус 5 ночью и около ноля и до плюс 2-3 днем. Также в первые дни декабря может выглянуть солнце.

Снега при этом не ожидается.

В четверг, 27 ноября, в столице ожидается 5-7 градусов тепла, а также небольшой, местами умеренный дождь.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в первую пятидневку декабря температура будет соответствовать норме для середины ноября.