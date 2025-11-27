Новая дорога позволит сократить перепробег до трех километров, а время в пути станет на 14 минут меньше.

На севере Москвы вдоль третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появится новая дорога. Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через все Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее. За счет новой дороги сократится перепробег до трех километров, а время в пути станет на 14 минут меньше», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Запланировано строительство следующих участков:

— Проектируемого проезда № 4389 от улицы Маршала Федоренко до Базовской улицы;

— Проектируемого проезда № 1123 от развязки на пересечении с Фестивальной улицей до улицы Ивана Сусанина;

— Проектируемого проезда № 980 от проектируемого съезда в Ильменский проезд до Пяловской улицы;

— Проектируемого проезда № 980 от улицы Летчика Осканова до проектируемого съезда в Ильменский проезд;

— от Проектируемого проезда № 980 до Ильменского проезда.

Кроме того, будет реконструирован один участок Проектируемого проезда № 4389 — от Базовской улицы до развязки на пересечении с Фестивальной улицей.

На новых улицах появятся по две-три полосы для движения в каждом направлении. Около станции метро «Верхние Лихоборы» обновят дороги. Рядом с платформой Грачевская МЦД-3 построят здание конечной станции наземного городского транспорта. Также организуют новые маршруты.

Все это позволит сделать путь до ближайших станций метро и МЦД-3 короче и комфортнее.