В Большом театре прошел спектакль-концерт "Авиатор"

Бетховенский зал Большого театра стал площадкой для единственного в своем роде культурного события - симфонического спектакля-концерта "Авиатор".

Представление состоялось один раз и было приурочено к выходу одноименного фильма, Среди почетных гостей вечера были видные деятели культуры и медиаперсоны.

Музыку к спектаклю, созданную композитором Максимом Фадеевым, исполнили DYP Orchestra под управлением заслуженного артиста России Петра Дранги, Государственный академический хор имени Свешникова и другие приглашенные музыканты.

Проект, посвященный памяти выдающегося сценариста и прозаика Юрия Арабова, объединил на одной сцене литературу, музыку и кинематограф. Народный артист России Константин Хабенский и автор бестселлера "Авиатор" Евгений Водолазкин в формате художественного чтения представили публике отрывки из романа, позволив зрителям не просто услышать музыку, но и прожить эту необыкновенную историю.

Константин Хабенский был в образе авиатора Платонова (в фильме в этой роли - Александр Горбатов, а Хабенский играет профессора Гейгера). Он отметил, что в романе заключен комплекс глубоких идей и мыслей.

"Фильм озвучил лишь некоторые из них, другие остались на страницах книги, а часть в этот день прозвучала в исполнении артиста и автора. Это диалог со зрителем, позволяющий тоньше прочувствовать все грани повествования где сквозь отдельные фрагменты проступает главное: непреходящая важность человечности", - сказал Константин Юрьевич.

Автор романа Евгений Водолазкин отметил, что сценическая постановка стала живым напоминанием об упущенных возможностях и принципах, которые мы начинаем забывать.

"Авиатор" - напоминание о том, что время иллюзорно, а будущее может наступить в любой миг, заставляя нас жить здесь и сейчас", рассказал писатель - а именно он в этот вечер перевоплотился в доктора Гейгера.

Продюсер Сергей Катышев отметил, что "Авиатор" на сцене - это особенная постановка о времени, о его природе, о покаянии и о преодолении.

"Абсолютно новый и необычный формат, который выходит за рамки сегодняшнего и завтрашнего российского кинематографа. Мелодии Максима Фадеева превосходно исполнили виртуозные музыканты. Мы возрождаем традицию нашего старого любимого советского кино, где музыка играла очень большую роль", - рассказал он.

Визуальный ряд, специально созданный для этого события режиссером Егором Михалковым-Кончаловским, стал элементом представления и погрузил аудиторию в атмосферу "Авиатора".

Кстати

Идея такого концерта была впервые озвучена на книжном фестивале "Красная площадь". Теперь она нашла свое воплощение в стенах главного театра страны и стала необычным дополнением для кинокартины.