В Москве потеплело

В столице сошел снежный покров, рост температуры продолжается. Об этом в Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снежный покров был уничтожен теплым воздухом. К утру четверга, 27 ноября, снежный покров высотой от двух до шести сантиметров фиксировали лишь некоторые метеостанции северной части Московской области.

Температура в Москве днем четверга держится на уровне плюс 5-7 градусов. Небольшой дождь ожидается в четверг и пятницу, 28 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сезон дождей в столице и других городах средней полосы России закончится в первой декаде декабря. Температура станет стабильной — от 0 до минус 5 ночью и около 0 и до плюс 2-3 днем. Однако снега в первой декаде декабря не ожидается.