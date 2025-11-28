Синоптик спрогнозировал постепенное снижение температурного фона в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал постепенное снижение температурного фона в Москве 28 ноября.

Как он сказал, сегодня уходящий фронтальный раздел ещё отметится в столичном регионе небольшими дождями, а во второй половине дня управления погодой перейдёт к гребню антициклона.

«В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках появятся неустойчивые прояснения, осадков не ожидается, а температурный фон будет постепенно понижаться, формируя так называемый обратный ход температуры», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +2…+4 °С, по области 0…+5 °С. Ветер западный 3—8 м/с.

Ранее и синоптик Александр Шувалов сообщал, что сильных похолоданий в начале декабря в Москве не будет.