На северо-западе города отремонтирован комплекс ветхих строений

Инспекторы Госинспекции по недвижимости, входящей в «Контроль Москвы», активно вовлечены в процесс поддержания архитектурной составляющей и внешнего вида зданий в столице. Они обнаруживают ветхие и заброшенные постройки и в случае их аварийности, после проработки вопросов с собственниками, принимают решения о восстановлении или сносе строений.

«Комплекс строений в Походном проезде выглядел неухоженным и требовал ремонта. Штукатурка на фасаде осыпалась, кирпичная кладка пришла в негодность от ветхости. Совместно с собственниками строений мы разработали и утвердили дорожную карту, пошагово определили этапы проведения ремонтных работ и обсудили сроки восстановления построек. В настоящее время строения обновлены, объекты уже интегрированы в городскую инфраструктуру под офисы и склады», – рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Глава инспекции отметил, что работы по сокращению количества ветхих сооружений и созданию комфортной городской среды находят отклик среди жителей. Они активно сотрудничают с контрольным ведомством и сообщают о ветхих строениях. Присоединиться к сообществу и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы можно в рамках проекта «Неравнодушный москвич». Чтобы стать частью команды, достаточно отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.