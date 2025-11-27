Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ

Москвичей и гостей столицы пригласили принять участие в серии утренних зарядок, которые будут организованы на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Занятия будут проводиться под руководством опытных тренеров, которые обучат участников разным полезным упражнениям. Проведение первой тренировки запланировано на 2 декабря.

Принять участие в программе сможет любой желающий. Для этого нужно приобрести билет на каток.

Зарядки будут проходить по вторникам и четвергам, начиная с 12:00 и заканчивая в 13:00, вплоть до 26 февраля. Исключение составят январские праздники с 31 декабря по 9 января.

При этом сам каток на ВДНХ работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Вместе с тем москвичей ожидают на бесплатных тренировках по баскетболу и волейболу. Например, дети 7–11 лет могут посетить занятия по баскетболу в спорткомплексе "Братеево", а взрослые от 18 до 59 лет – в СК "Савелки". Сыграть в волейбол жители столицы могут в спорткомплексе "Спутник Арена" и комплексе "Белые медведи".