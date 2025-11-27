В Раменках утвердили проект нового административно-делового комплекса

В Москве утвержден проект строительства нового административно-делового комплекса "Раменки". Он разместится на улице Лобачевского, участке №114Б, сообщил руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

© Портал мэра и правительства Москвы

По его словам, специалисты планируют возвести 11-этажное здание общей площадью почти 23 тысячи "квадратов". В составе объекта предусмотрен подземный паркинг на 83 автомобиля.

"Он появится на свободном от застройки участке площадью около 4,7 тысячи квадратных метров" – отмечает Щербаков.

Первый этаж займут вестибюль с зоной ресепшен, лифтовый холл, служебные и технические помещения, а также кафе на 140 мест и комнаты отдыха для сотрудников. С 2-й по 10-й этаж разместят офисы открытого формата, а на верхнем уровне построят террасу.

Площадь офисных помещений превысит 10 тысяч квадратных метров. Они смогут вместить порядка 1,3 тысячи сотрудников.

Здание оснастят современными инженерными системами, а фасад выполнят с использованием энергосберегающего остекления.

Кроме того, этой осенью в Раменках открылся новый образовательный комплекс на 425 мест. По словам Сергея Собянина, здание начало работу 1 сентября. Туда уже ходят дети, проживавшие в районе, а также москвичи, переехавшие по программе реновации.

Четырехэтажный комплекс построили на улице Светланова. Он включил два блока – детский сад на 125 мест и школу на 300 учеников.