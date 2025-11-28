Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за загруженных дорог

Движение на дорогах в Москве днем в пятницу, 28 ноября, оценивается в пять баллов. Средняя скорость автомобильного потока составляет 29 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Наиболее интенсивное движение сейчас наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Нижняя Масловка, внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Триумфальная, а также внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

— Для поездок по городу рекомендуем использовать метро Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее. За ситуацией на дороге следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Днем водитель автомобиля такси не справился с управлением и врезался в отбойник в тоннеле на Нахимовском проспекте в Москве. По словам очевидцев, кроссовер смял разделяющий два въезда отбойник и встал на два колеса, будто зависнув в воздухе.

Накануне водитель «газели», двигаясь задним ходом на улице Вертолетчиков в районе дома 21 на юго-востоке Москвы, насмерть сбил пешехода.