Более 140 зарубежных артистов выступили в Доме музыки и зале "Зарядье" за 2 года

За последние два года около 30 международных коллективов и более 140 зарубежных артистов выступили в Доме музыки и зале «Зарядье», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

За 2 года в Доме музыки выступили артисты из США, Аргентины, Италии и других стран. Также свои концерты дали пианист Ричард Клайдерман, органист Этьен Валан, дирижер Джереми Уолкер и другие.

В зале «Зарядье» также выступили оркестр Китайского национального театра исполнительных искусств, Президентский симфонический оркестр Турции, оперная певица Суми Чо из Кореи.