В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного тумана, ожидаемого предстоящей ночью и утром.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В отдельный районах Москвы и области предстоящей ночью и утром ожидается сильный туман, при котором возможно снижение видимости до 200 метров, желтый погодный уровень будет действовать до 10:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что подобный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

В свою очередь, в столичной мэрии из-за тумана призвали автомобилистов быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Согласно последнему прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя при температуре воздуха от плюс 1 до плюс 3 градусов в Москве и от нуля до плюс 3 градусов - по области. Днем в четверг, 27 ноября, на фоне облачной погоды и небольшого дождя столбики термометров в столице покажут плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер прогнозируется южный со скоростью 5-10 м/с.