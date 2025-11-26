Кабана заметили на северо-западе Москвы
На улице в столичном районе Щукино местные жители заметили бегающего кабана. При этом прохожие не обратили внимание на животное.
Соответствующие кадры появились в Сети в среду, 26 ноября.
В тот же день в столичном районе Чертаново местные жители заметили очень ловкую белку — животное без особого труда бегало по отвесной стене многоквартирного дома и заглядывало в окна к горожанам.
13 ноября жители столицы заметили ворону, которая сделала из сплющенной пластиковый бутылки импровизированный скейтборд, на котором начала скатываться с капота припаркованной машины.
5 ноября местные жители заметили рядом со станцией московского метрополитена «Рассказовка» пасущихся коров. На распространившихся в Сети видеозаписях видно, как коровы стоят на лужайке возле станции метро и мирно жуют траву. Свобода передвижения у них ограничена, поскольку они привязаны.