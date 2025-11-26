Дептранс Москвы сообщил об изменении тарифов на проезд в транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменение тарифов в департаменте объяснили «компенсацией роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции».

«Самым выгодным способом оплаты проезда по-прежнему останется биометрия. Стоимость 1 поездки составит 71 рубль. Это на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой», — говорится в тексте.

Одна поездка по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Для обучающихся стоимость билетов «Единый» на 30 и 90 дней (зона «Пригород») не изменится. Разовая поездка по карте «Тройка» вырастет с 67 до 75 рублей.

«Сохраняем бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта. Доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, в тарифном меню составляет 80%», — отметили в Дептрансе Москвы.

Также будут проиндексированы тарифы на столичных смежных автобусных маршрутах между Москвой и Подмосковьем. Речь идет о транспорте с фиксированной стоимостью и зональной тарификацией.