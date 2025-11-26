Мэр Москвы рассказал о планах развития района Зябликово

Мэр Москвы Собянин рассказал о планах развития района Зябликово
В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры, обновлению подвижного состава метро и благоустройству.
Рядом с домом
В районе Зябликово начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На его открытие приехал Сергей Собянин, который отметил, что этот спортивный объект возвели по просьбам жителей.
— Уверен, «Акварис» их порадует, и заниматься в нем будут целыми семьями, — сказал он.
В спорткомплексе работают два плавательных бассейна размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров с чашами из нержавеющей стали, а также зал групповых занятий площадью более 200 квадратных метров.
— Светлый, очень хороший зал. Бассейны здесь есть, и детский, и взрослый. Можно заниматься всеми видами спорта, — добавил мэр Москвы.
Глава города добавил, что уже начались занятия по плаванию и аквааэробике. В планах — открытие секций по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и ОФП, а также групп для «Московского долголетия».
Ожидается, что спорткомплекс будут посещать свыше 650 человек в день.
Обновляем метропоезда
В столице продолжается постепенное обновление подвижного состава метрополитена. На недавнем заседании президиума правительство Москвы приняло решение о дополнительной закупке 40 вагонов в составе пяти поездов новой серии «Москва-2026».
— Начавшийся в марте 2024 года процесс обновления парка поездов зеленой ветки планируется завершить к концу 2026-го. Сегодня Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных в метро, ежедневно ею пользуются больше 800 тысяч пассажиров, — сообщил Сергей Собянин.
Он уточнил, что сейчас поезд этой серии находится на тестировании. А после проведения испытаний и обкатки без пассажиров самые современные в мире российские вагоны «Москва-2026» поступят на Замоскворецкую линию.
— Москва — лидер среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления метропоездов, — подчеркнул мэр столицы. — В нашем парке — около 80 процентов новых вагонов.
При этом, добавил он, благодаря долгосрочным заказам столицы предприятия совершенствуют свое производство и сохраняют рабочие места для специалистов по всей стране.
— Планируется, что в 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро увеличится до более чем 90 процентов — поездки станут еще комфортнее, — заявил глава города.
Важный проект
Завершено благоустройство одной из крупнейших вылетных магистралей столицы — Волгоградского проспекта. Как сообщил Сергей Собянин, это важный проект текущего года, в том числе потому, что около Волгоградского проспекта проживают порядка 950 тысяч человек, а в сутки по нему проезжают больше 110 тысяч автомобилей.
— Участок вместе с Марксистской улицей — от Садового кольца до МКАД — привели в порядок всего за полгода, — отметил он. — Обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили на дороге новый прочный разделитель, который позволит снизить риск выезда на встречную полосу. Специалисты заменили старые остановки на современные, смонтировали опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, разместили скамейки, свыше 30 информационных стел и организовали энергосберегающее освещение.