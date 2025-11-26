Мэр Москвы рассказал о планах развития района Зябликово

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры, обновлению подвижного состава метро и благоустройству.

Рядом с домом

В районе Зябликово начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На его открытие приехал Сергей Собянин, который отметил, что этот спортивный объект возвели по просьбам жителей.

— Уверен, «Акварис» их порадует, и заниматься в нем будут целыми семьями, — сказал он.

В спорткомплексе работают два плавательных бассейна размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров с чашами из нержавеющей стали, а также зал групповых занятий площадью более 200 квадратных метров.

— Светлый, очень хороший зал. Бассейны здесь есть, и детский, и взрослый. Можно заниматься всеми видами спорта, — добавил мэр Москвы.

Глава города добавил, что уже начались занятия по плаванию и аквааэробике. В планах — открытие секций по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и ОФП, а также групп для «Московского долголетия».

Ожидается, что спорткомплекс будут посещать свыше 650 человек в день.

Обновляем метропоезда

В столице продолжается постепенное обновление подвижного состава метрополитена. На недавнем заседании президиума правительство Москвы приняло решение о дополнительной закупке 40 вагонов в составе пяти поездов новой серии «Москва-2026».

— Начавшийся в марте 2024 года процесс обновления парка поездов зеленой ветки планируется завершить к концу 2026-го. Сегодня Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных в метро, ежедневно ею пользуются больше 800 тысяч пассажиров, — сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что сейчас поезд этой серии находится на тестировании. А после проведения испытаний и обкатки без пассажиров самые современные в мире российские вагоны «Москва-2026» поступят на Замоскворецкую линию.

— Москва — лидер среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления метропоездов, — подчеркнул мэр столицы. — В нашем парке — около 80 процентов новых вагонов.

При этом, добавил он, благодаря долгосрочным заказам столицы предприятия совершенствуют свое производство и сохраняют рабочие места для специалистов по всей стране.

— Планируется, что в 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро увеличится до более чем 90 процентов — поездки станут еще комфортнее, — заявил глава города.

Важный проект

Завершено благоустройство одной из крупнейших вылетных магистралей столицы — Волгоградского проспекта. Как сообщил Сергей Собянин, это важный проект текущего года, в том числе потому, что около Волгоградского проспекта проживают порядка 950 тысяч человек, а в сутки по нему проезжают больше 110 тысяч автомобилей.