Синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая зимняя погода

Приход морозной погоды в столичный регион ожидается не раньше середины декабря, в этот же период в Москве может сформироваться устойчивый снежный покров. Об этом в разговоре с Рамблером рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Предварительный прогноз погоды говорит о том, что устойчивая отрицательная среднесуточная температура, то есть морозная погода, будет зафиксирована в Москве только в середине первого зимнего месяца. Судя по всему, вся первая декада декабря будет с большой положительной аномалией температуры воздуха, так что в ближайшие дни ночью в столичном регионе будет – слабый минус, а днем – слабый плюс. Вместе с тем и выпадение снега, который ляжет на кой-то более длительный период, чем один-два дня, ожидается только во второй декаде декабря. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Ранее сообщалось, что предстоящие выходные в Москве будут аномально теплыми.