День Неизвестного солдата отметят в Музее Победы

Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) 3 декабря проведут специальную программу ко Дню Неизвестного солдата. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«3 декабря Музей Победы подготовит программу, посвященную Дню Неизвестного солдата. В главном здании музея и филиале на Поклонной горе – музее «Главные оружейные реликвии армии» посетителей ждут новые тематические выставки и памятные акции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции «Путь к Победе» откроется выставка «Лики неопознанных героев», где представят 20 графических портретов красноармейцев. Их останки были обнаружены поисковиками, а облик восстановили ученые-антропологи. Также в рамках открытия выставки состоится торжественная церемония передачи ордена Красной Звезды родственникам погибшего бойца, останки которого обнаружены спустя 80 лет после смерти.

Также в музее пройдет панельная сессия «Воссоздавая образы героев: научное и гуманитарное взаимодействие», где эксперты обсудят внедрение науки в поисковую деятельность.

Кроме того, в Музее «Г.О.Р.А.» откроется планшетная выставка об истории памятников Неизвестному солдату в России.

Реконструкторы и представители поисковых отрядов развернут полевую экспозицию с подлинными деталями быта бойцов. Все желающие смогут присоединиться к мемориальной акции и возложить цветы и свечи в память о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны.