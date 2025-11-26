В Москве собрали более 10 тонн грузов для участников СВО

Активисты молодежной палаты Гагаринского района Москвы уже доставили более 10 тонн грузов для участников спецоперации и жителей приграничных районов, сделав восемь гуманитарных рейсов. Об этом рассказала мэрия столицы.

© Пресс-служба управы Гагаринского района города Москвы

По данным мэрии, в волонтерской деятельности принимают участие сотни людей. Они помогают не только военным, но и мирным жителям. Во время одной из поездок волонтеры познакомились с людьми, которые потеряли близких и остались без имущества. Так был создан проект «Дети Донбасса: сила в единстве».

В августе в рамках проекта волонтеры доставили груз в Донецк для Лидии Ковалевой, которая воспитывает более 40 приемных детей. Семье передали средства гигиены, бытовую технику, кухонную утварь, питьевую воду.

При этом проект включает не только поставки гуманитарной помощи, но и организацию патриотических мероприятий.

Один из активистов, аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Илья Ермолкин, отметил, что в волонтерской деятельности задействованы неравнодушные люди из разных уголков страны, а гуманитарная помощь приходила из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сызрани, Твери и даже из Республики Коми.

Присоединиться к сбору помощи может любой желающий. Посылки москвичи могут передать по адресу: Ленинский проспект, дом 60/2, подъезд 5 с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00, уточнили в мэрии.

Отметим, что ранее жительницы Москвы объединились в рамках проекта «Сестры милосердия», чтобы помогать ухаживать за участниками спецоперации, которые проходят лечение в федеральных военных госпиталях. Их забота — важная часть процесса реабилитации бойцов. Под руководством старших медсестер участницы проекта помогают в определенных отделениях, проводя гигиенические процедуры для пациентов, сопровождая их на прогулках, меняя белье.