В Москве проходит акция «Добрая елка для лапок»

Москвичи могут принять участие в акции зооволонтеров «Добрая елка для лапок» по сбору подарков для бездомных кошек и собак. Об этом сообщила мэрия Москвы.

Акция организована в волонтерском центре «Доброе место. ЮАО» и продлится до 22 декабря. Москвичам предлагают выбрать карточку с понравившимся питомцем, узнать его желания и предпочтения, а после принести подарки, среди которых могут быть корма, лакомства, шлейки и ошейники, лежанки. Все подарки будут переданы в приют «Бирюлево», их можно привезти лично.

На каждой карточке размещен куар-код с подробной информацией о животном и номером телефона его куратора, кошек и собак можно навестить, погулять с ними и поиграть. Среди участников акции - кошка Чиколетта, нуждающаяся в лекарствах, пес Горыныч, мечтающий полакомиться влажным кормом, кошка Таня, которая будет очень рада уютному домику с когтеточкой.

«Акция «Добрая елка для лапок» третий год объединяет зооволонтеров и неравнодушных горожан. За все время они порадовали более 400 питомцев приюта. Новое лакомство или прогулка становятся для животных большим праздником», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Присоединиться к акции можно по адресу: улица Трофимова, дом 9. Центр «Доброе место. ЮАО» открыт по будням с 10:00 до 21:00, а в субботу — с 10:00 до 19:00.

«В проекте «Добрая елка для лапок» я участвую третий год подряд. Это невероятно трогательная и добрая акция! В прошлом году я взяла с елки несколько анкет. Так, песику по кличке Барни привезла сырные жгуты и целый набор резиновых игрушек, а черно-белой красавице — кошке Мусе — подарила домик-иглу и лакомство», — отметила зооволонтер Южного административного округа Марианна Журавлева.

При этом помогать животным можно не только с помощью новогодних акций. Зарегистрировавшись на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» можно выбрать понравившееся событие в разделе «Мероприятия». Москвичи могут построить будки для собак, связать пледы для щенят, навестить питомцев в приютах. Также их ждут в волонтерских центрах «Доброе место».

Ранее в Москве на портале mos.ru был запущен сервис «Мой питомец», позволяющий забрать домой кошку или собаку из любого из 13 городских приютов для бездомных животных. В сервисе уже размещено более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Все животные вакцинированы, обработаны от паразитов, стерилизованы. С ними занимаются, чтобы подготовить их для жизни в квартире.