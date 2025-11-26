Дом из «Операции Ы» собрались снести

В Москве собрались снести дом из советского фильма «Операция Ы». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Telegram-канал Mash

Речь идет о «хрущевке» на улице Седова в районе Свиблово — по стройплощадке и двору этого дома Шурик гонялся за Федей.

Сейчас повторить снятые в 60-е годы прошлого века кадры уже не получится — здание перекрывает новый детский сад, а нынешние жильцы знают о съемках только со слов родителей. А некоторые собственники даже и не знают, что живут в знаменитом доме.

По данным Mash, пятиэтажное здание попало под реновацию. Однако некоторые москвичи допускают, что здание не станут сносить. Под фундаментом дома проходит метро, а расселение дорого обойдется властям, поэтому новую стройку считают нереальной.

