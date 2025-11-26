В Москве увеличат стоимость патента для таксистов до 9 тыс. рублей

Стоимость патента для таксистов в Москве будет увеличена в 2,6 раза - с 3,4 тыс. рублей в месяц до 9 тыс. рублей. Соответствующее изменение в законодательство поддержали депутаты Мосгордумы на пленарном заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Корректируются патенты в сфере такси. Сейчас плата за патент составляет всего 3,4 тыс. рублей в месяц. Такой низкий уровень связан с тем, что потенциальный доход, от которого считается плата за патент, сейчас установлен на уровне, который существенно ниже реальных доходов в этой отрасли. Для решения этой проблемы законопроектом предлагается повысить размер потенциального дохода таким образом, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тыс. рублей в месяц", - пояснила в ходе заседания замруководителя Департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко, представляя соответствующий законопроект.

По ее словам, повышение стоимости патента выровняет налоговую нагрузку тех таксистов, которые работают на патенте, с налоговой нагрузкой водителей, работающих как самозанятые.

"Данное изменение не окажет существенного влияния на стоимость услуг такси, поскольку основная доля таксистов в Москве, а именно 75%, применяет налоговый режим для самозанятых", - заверила замруководителя столичного департамента.

Также поддержанный депутатами Мосгордумы документ отменяет патент для деятельности легкового такси с привлечением наемных работников. Мурченко уточнила, что такие патенты не востребованы участниками рынка.