Снегодождь начался в Москве

В Москве начался снегодождь — обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос» в Telegram.

«Пока вы спали, в Москве начался снегодождь», — заявил главный специалист центра Михаил Леус.

На данный момент сказать точно, когда стихия закончится, нельзя, однако Леус дал прогноз до самого вечера. Он также посоветовал москвичам захватить с собой зонт, выходя на улицу.

Водителям же рекомендовали воспользоваться общественным транспортом. Также на дорогах возможна гололедица из-за охватившего город снегодождя.

В свою очередь, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что в Москве сейчас теплая и «безрадостная» погода. Все это связано с аномальными значениями, которые показывает столбик термометра — на 5-7°C выше нормы.

«В течение всей недели сохранится гололедица», — констатировал эксперт.

