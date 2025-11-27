Около шести тысяч рабочих мест создадут в рамках восьми новых МаИП

В шести административных округах города строятся современные предприятия, совокупная площадь которых превысит 436 тысяч квадратных метров.

© Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В столице с начала 2025 года ведут работы по восьми новым масштабным инвестиционным проектам (МаИП) в рамках реализации стратегии развития промышленности Москвы, утвержденной Сергеем Собяниным. Эти проекты охватывают пищевую, строительную, фармацевтическую, электронную, а также легкую промышленность, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию и расширению промышленной инфраструктуры, и во многом это происходит благодаря МаИП. Сегодня одобрено и реализуется более 100 проектов, которые позволят разместить современные производства в разных районах столицы. Их общая площадь превысит четыре миллиона квадратных метров, а их запуск обеспечит трудоустройство около 60 тысяч жителей», — отметил Максим Ликсутов.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который присваивается объектам, имеющим важное значение для развития столицы и модернизации городской инфраструктуры.

«С начала 2025 года в Москве стартовали восемь масштабных инвестиционных проектов в пищевой, строительной, фармацевтической, электронной и легкой промышленности. Предприятия будут расположены в шести административных округах города, их совокупная площадь превысит 436 тысяч квадратных метров. После выхода МаИП на проектную мощность в столице будет создано около шести тысяч новых рабочих мест», — рассказал Анатолий Гарбузов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Для реализации таких проектов застройщики могут на льготных условиях получить земельные участки в аренду. А для производственных предприятий предусмотрена дополнительная поддержка: они могут арендовать землю всего за один рубль в год.

Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, отметила, что с начала года город заключил восемь договоров о предоставлении инвесторам земельных участков для реализации промышленных МаИП. Для этих целей выделены участки общей площадью более 60 гектаров. Землю для создания промышленных предприятий инвесторы получили в аренду по льготной ставке — всего один рубль в год. Она будет действовать весь период реализации проекта. Город со своей стороны на каждом этапе контролирует ход исполнения застройщиками договора — от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию.

Так, на западе Москвы появится предприятие площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Его запустит компания «Фудмаркет», которая будет производить продукты питания, полуфабрикаты и кондитерские изделия. Другой МаИП в сфере пищевой промышленности будет создан в Троицком административном округе. Промышленный технопарк «Ядро вкуса» станет одним из крупнейших в сфере агропромышленного комплекса. На его территории построят комплекс по производству молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, снеков, пищевых ингредиентов, мясных полуфабрикатов, плодово-овощных консервов, напитков и упаковочной тары. Резиденты также смогут выращивать зелень и ягоды.

В Восточном административном округе столицы появятся два новых объекта электронной промышленности. Так, компания «ЕВП Групп» создаст производство элементов электронного и осветительного оборудования. А второй объект — предприятие компании «Спецкабель», которое будет выпускать кабельную продукцию. Третий МаИП будет расположен в Юго-Восточном округе — комплекс по выпуску электронного и осветительного оборудования компании «Свелен» обеспечит рабочими местами около 800 инженеров, технологов и операторов производственных линий.

Кроме того, в Москве реализуют МаИП, направленные на развитие сегментов фармацевтической, строительной и легкой промышленности. Например, в Северо-Восточном округе планируют создать современный комплекс по производству генно-инженерных лекарственных препаратов, а в Юго-Западном — предприятия бытового обслуживания. В Троицком округе сформируют производственную площадку для выпуска префабрицированных железобетонных конструкций.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ключевых направлениях промышленного развития Москвы, подчеркнув, что в рамках программы МаИП в городе уже ввели в эксплуатацию 10 современных производственных площадок, где создано более четырех тысяч рабочих мест. В перспективе до 2030 года планируют строительство свыше 100 новых объектов общей площадью около четырех миллионов квадратных метров. Их запуск позволит трудоустроить около 60 тысяч человек.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность развивать производственные, социальные и коммерческие объекты на льготных условиях с обязательствами по созданию новых рабочих мест.