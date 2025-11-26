Более 58 км барьерных ограждений отремонтировали после ДТП в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 58 км барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 км таких конструкций. <...> Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до двух часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.

«В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч. <...> Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством», – пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.