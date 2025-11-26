В Москве в два раза выросло число случаев гриппа

Количество случаев гриппа в Москве выросло в два раза за неделю с 17 по 23 ноября. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве информирует, что на 47-й неделе 2025 года (с 17 по 23 ноября) текущего эпидсезона отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. За прошлую неделю количество зарегистрированных случаев гриппа выросло в два раза", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2).

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.