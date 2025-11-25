В Новому году Москву украсят около 4 тысяч световых декоративных конструкций

В ГУМе открылся парад дизайнерских елок, ЦУМ превратился в подарочную коробку, перевязанную красной фирменной лентой с бантом, на улице Тверской замигала иллюминация. Как еще украсят улицы и бульвары столицы к самому теплому и любимому москвичами празднику - встрече Нового года, узнали корреспонденты "РГ".

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в этом году Москву украсят около четырех тысяч световых декоративных конструкций. Концепция оформления уличного пространства во многом схожа с прошлогодней. За одним исключением: акцент сделан на экономии бюджетных средств. Все, чем украшают в эти дни город, раньше уже использовалось для декора. Новизны же добавит работа художников, по-другому скомпоновавших красочные элементы, благодаря чему композиции выглядят совсем иначе. Проще всего было обновить конструкции с цифрами будущего года - 2026, где заменили лишь последнюю цифру. Примерно так же обновили гигантскую диадему возле дома 18 на улице Тверской.

На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере уже смонтировали и сейчас настраивают знакомые москвичам симметричные световые арки. По данным пресс-службы, впервые эти арки украсили город еще в 2017 году, который был Годом театра, поэтому в их очертаниях можно угадать фасад Российского академического молодежного театра. Появились такие арки и на Тверской площади, в Газетном переулке, на улице Кузнецкий Мост. Их конструкции остались прежними, но техническую начинку модернизировали, и теперь настраивать цвет и яркость огней можно дистанционно.

Полностью готова к праздникам территория ВДНХ. Здесь сияют огнями с десяток разных елок, установлено несколько световых арок в виде кокошников, переливается светом каток с искусственным покрытием. На Поклонной горе продолжается сборка гигантского новогоднего шара высотой 20 метров. Любимые многими светящиеся скульптуры белых медведей, прозванные "семейством Умки", как всегда, украсят территорию в Ростокине, недалеко от акведука. Но на этот раз они окажутся не единственными медведями на празднике. Впервые в этом году компанию им составит семейство медведей, которых усадили перед главным входом в Московский зоопарк. Светодиодов на них нет, да им и не нужна подсветка. Бурые мишки, собранные из металлических пластин, хорошо оттеняют богато украшенный вертикальным озеленением и гирляндами шаров вход в зоосад.

Площадку перед Центральным детским магазином в Театральном проезде украсили огромные светящиеся беседки в виде подарков. А на Лубянской площади начали наряжать ель, от которой расходятся звездным небом гирлянды огней. Одновременно с установкой различных световых конструкций украшают и опоры освещения: на них ставят световые консоли в виде кристаллов, бокалов и спиралей.

Еще одна новинка этого года - обилие новогодних композиций из живых деревьев и кустарников в кадках. Это часть экологической концепции оформления. Увидеть такие пространства можно на фестивальных площадках "Московских сезонов". Как ожидается, там высадят более 10 тысяч различных растений. Например, перед торговым центром "Наутилус" (в Театральном проезде) воспроизведены "билибинские мотивы" из березок и пушистых русских елок. Площадь перед Большим театром украсят декорации к зимней сказке "Щелкунчик и Мышиный король". Возле фонтанов вырастут "хрустальные" цветы, а перед ними будут стоять фигурки танцующих героев и домики с причудливыми крышами.

"Город елочных игрушек" откроется на Манежной площади, где хитом станут "ватные" новогодние игрушки. А на площади Революции можно будет окунуться в атмосферу столицы рубежа XIX-XX веков. Основной достопримечательностью здесь станет нарядный игрушечный паровоз. Продолжит игрушечную тему Кузнецкий Мост, где установят четырехметрового красного медведя с елкой и - размером меньше - юлу, лошадку-качалку, самолет и многое другое.

Полностью завершить новогоднее оформление власти обещают до 1 декабря. С этого дня стартует фестиваль "Зима в Москве".