Москвичам посоветовали отложить поездки на машине вечером 25 ноября

Из-за мокрого снега, который ожидается в Москве с 21:00 25 ноября до конца среды, 26 ноября, столичным автомобилистам стоит отложить поездки на личном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Рекомендуем завтра отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы также посоветовали быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения, передает Telegram-канал ведомства.

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области до вечера среды, 26 ноября, из-за ожидаемого налипания мокрого снега на проводах и деревьях предстоящей ночью и днем. Метеорологи уточнили, что подобные условия создают риск гололеда и скользких дорог, который и отражает соответствующий уровень предупреждений.