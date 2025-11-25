Москву завалит снегом

До 3 сантиметров снега выпадет в Москве предстоящим вечером и ночью. Всего количество осадков составит от 3 до 5 миллиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По словам собеседника агентства, температура может составить от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер ожидается южный и юго-восточный. Его скорость составит 4–9 метров в секунду.

"В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы столичного Дептранса, непогода продлится до конца 26 ноября. В связи с этим водителям рекомендовано отложить поездки и использовать общественный транспорт, соблюдать внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, придерживаться скоростного режима, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

В свою очередь, в МЧС призвали пешеходов избегать близости к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.

При этом в настоящее время на территории столичного региона продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 26 ноября.