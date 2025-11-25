Гигантские ключи-загадки установили у Старого Английского двора в Москве

Возле одного из древнейших зданий столицы — Старого Английского двора – появилась «Энигма». Буквально название арт-объекта молодой художницы Александры Жёлтиковой переводится как тайна или загадка, а сам он представляет собой несколько старинных ключей, увеличенных в разы и выполненных из современных материалов, которым не страшна непогода. По сей день в бывшем посольском здании сохранились двери, которые открываются подобными затейливыми ключами. Впрочем, секрет далеко не только в форме. Это утверждение работает и в отношении других арт-объектов, появившихся в Москве в рамках седьмого фестиваля «Здесь и Сейчас».

У белокаменных стен Английского двора, который хранит немало тайн прошлого, арт-объект 24-летней Александры Жёлтиковой смотрится очень органично. Три оригинальных ключика на разноуровневых подиумах выглядят так необычно, что одновременно напоминают загадочных существ, словно материализовавшихся в сердце Москвы из потустроннего мира, и в то же время соответствуют старинным, реальным. Эта работа (только сделанная из керамики и состоящая из семи ключей) выпускницы кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства (направление современное декоративное искусство) Института культуры открывает и выставку «Выпуск» в подземной галерее «Зарядья», где ежегодно собирают лучших выпускников творческих вузов столицы.

«Для меня ключ – символ жизненных этапов и опыта, помогающего пережить кризисные ситуации, с которыми неминуемо сталкивается каждый человек. Не случайно часть ключей стоят язычком вверх, а другие наоборот. В оригинальной версии среди больших ключей есть один маленький, красный, который символизирует переломный момент», – рассказывает художница.

«Энигма» – один из десяти арт-объектов фестиваля «Здесь и сейчас» этого года. По словам куратора проекта Анны Малик-Короленковой он продолжает давно заданную линию поддержки молодых художников, которой фестиваль занят не первый год. Нововведение этого же года – обретение фестивалем международного статуса. В нынешнем участвует пара из Белоруссии – Полина Пирогова и Василий Тимашов, представляющие минскую творческую мастерскую «Эхо». Они сплели в парке наукограда Сколково, где уже существует целый маршрут из арт-объектов фестиваля «Здесь и сейчас» прошлых лет, «Лунную долину» из лозы. Для пары работа с экологическими материалами – часть творческой концепции. Так художники воплощают идеи о взаимосвязи всего живого в мире. Их «Долина» напоминает лунные краторы и в то же время неведомое органическое существо. «Там, ночью, в лунном свете скрыто все самое сокровенное... Известное только нам самим», – комментируют Полина и Василий свою работу, возвращая зрителя к мыслям о таинственном, тонком измерении реальной жизни.

На территории наукограда появилось еще несколько новых арт-объектов: «Простые формы» – в виде больших разноцветных кубиков художников Аси Заславской, Андрея Астахова и Софьи Добычиной, где они обращаются к теории игр и понятию игры как формы научного. Бессознательно люди играют в игры каждый день, а данная визуализация – будто визуализированная игра в структуру и порядок.

«Алфавитяне. Игра в Алфавит» Дианой Воубы – это человечки-символы, отсылающие к диалектике русского авангарда и образующие бесконечный алфавит. Образ загадки продолжается в инсталляции «Размышление о происхождении человека» художника родом из ЮАР Антон Смита: гигантская голова расслаивается на плоскости, образуя своего рода матрицу сознания.

Еще одна фестивальная работа появилась во внутреннем дворе Московского музея современного искусства на Петровке. «Арт-группа 25», состоящая из выпускников этого года Школы современного искусства «Свободные мастерские» - арт-объект «Столпотворение». Архетипическая печь, где каждая плиточка расписана современными образами, а секции крутятся, так что можно выстроить из них собственную историю.

Как и в прошлые годы, фестиваль проводится в несколько этапов, так что арт-объекты в течение всей осени возникают в городском ландшафте, меняя и дополняя его. На днях завершат установку последних инсталляций. Собственно, эта основная тема года – «ландшафтная ориентация»: авторы разбирают концепцию «гений места», анализируют развитие взаимоотношений человека с окружающей средой, работают с вопросами темпоральности и памяти. А Москва — со своим сложносочиненным ландшафтом как нельзя лучше подходит для экспериментов.