Календарная зима вот-вот наступит, а значит, самое время - отправляться на каток. На ВДНХ он уже открылся. Шесть павильонов, просторные ледовые аллеи, зоны отдыха, проката, заточки, а еще праздничная иллюминация и веселая музыка - здесь есть все для комфортного катания на коньках. Корреспондент "РГ" одной из первых прокатилась по дорожкам парка и пообщалась с посетителями. Что интересного ждет гостей в этом сезоне - смотрите в нашем сюжете.

Отвечаем на самые популярные вопросы.

Где приобрести билет на каток?

Билет можно купить на сайте (и/или сайтах уполномоченных агентов АО "ВДНХ"), а также день в день в билетном центре, в специализированных информационных центрах и клиентских центрах Катка АО "ВДНХ" (при наличии свободных билетов на ближайший сеанс).

Когда работает каток?

Каток открыт для гостей ежедневно, кроме понедельника. Дневные сеансы в будние дни - с 11 до 15 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 15; вечерние сеансы - с 17 до 23 часов. С 15 до 17 часов - технический перерыв.

31 декабря вечерний сеанс завершится в 20 часов, а уже в 21 начнется специальный новогодний сеанс с праздничной программой. 1 января каток будет работать с 13 до 16 и с 18 до 23 часов.

В некоторые дни предусмотрены ночные сеансы с 00:01 до 3 часов ночи. Точные даты ночных сеансов уточняйте на сайте ВДНХ.

Сколько стоит билет?

Стоимость билета варьируется в зависимости от павильона, сеанса и выбранных услуг. В первом, втором и пятом павильонах стоимость билета на дневной сеанс - от 300 рублей для детей (6-14 лет) и от 500 рублей для взрослых. Билет на вечерний сеанс стоит от 400 рублей для детей и от 750 рублей - для взрослых. Цена на билет, включающий прокат коньков, начинается от 1000 рублей для детей и от 1200 рублей для взрослых. Точную стоимость билетов на конкретную дату уточняйте на сайте катка.

Есть ли льготы для посетителей?

Да, бесплатный льготный билет со вторника по четверг с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 21:30, по пятницам - с 11:00 до 14:00 и по праздничным и выходным дням - с 10:00 до 14:00 могут получить следующие категории граждан РФ:

дети-сироты;дети, оставшиеся без попечения родителей;инвалиды I и II групп;сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов;дети-инвалиды;ветераны ВОВ;ветераны боевых действий;участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Льготный билет по вторникам и четвергам с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 21:30 (за исключением 31 декабря 2025 г. и всех сеансов на Новогодних праздниках 2026 г.) могут получить также:

члены семей с тремя и более детьми, признаваемые в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации многодетными семьями;пенсионеры;инвалиды III группы.

Право на бесплатный льготный билет на любой сеанс также распространяется на:

участников СВО и членов семей участников СВО - при предъявлении билета, полученного от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвыработников ВДНХ - при предъявлении пропуска сотрудника ВДНХ установленного образца и QR-кода виртуальной карты лояльности

Бесплатные льготные билеты выдаются посетителям в клиентских центрах катка при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих право на получение льготы. Обратите внимание, что количество бесплатных льготных билетов ограничено в пределах сеанса.

Какими услугами можно воспользоваться в разных павильонах катка на ВДНХ?

Все павильоны оснащены скамейками для переобувания, туалетами, здесь же можно взять напрокат коньки, защитную экипировку, оставить личные вещи, воспользоваться бесплатным wi-fi. Павильоны 1, 2, 3 и 6 предлагают аренду портативных зарядных устройств. В павильонах повышенного комфорта (3) и бизнес-класса (6) есть вендинговые аппараты с напитками и снеками. Кроме того, при покупке билета в павильон категории бизнес гостям доступна бесплатная парковка.

Пункты заточки коньков располагаются возле 1 и 2 павильонов. Услуга оплачивается отдельно.