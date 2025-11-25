Москвичей предупредили об опасной ситуации

Мокрый снег, местами его налипание на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах ожидаются в Москве с 21:00 вторника, 25 ноября, до 21:00 среды, 26 ноября. Об опасной ситуации жителей и гостей столицы предупредили в управлении МЧС России по городу.

Гражданам не рекомендуется управлять автомобилем во время неблагоприятных погодных условий. Если воспользоваться личным транспортом все же необходимо, то следует соблюдать дистанцию и избегать внезапных маневров. Парковаться нужно вдали от деревьев и шатких конструкций.

Что касается пешеходов, то им также рекомендовано обходить шаткие конструкции и быть крайне внимательными на улице.

