Сергей Собянин: В Москве уже одобрено и реализуется 150 проектов КРТ

В столице реализуют еще несколько проектов комплексного развития территорий (КРТ). На участках построят свыше 900 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут более четырех тысяч рабочих мест. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

© Олег Сосницкий. Mos.ru

Общая площадь неэффективно используемых участков нежилой застройки — свыше 46,5 гектара. Сейчас земли занимают склады и другие устаревшие объекты.

Новогиреево

В районе Новогиреево на востоке столицы реорганизуют два участка общей площадью 12,7 гектара. Они находятся по адресам: Утренняя улица, владение 8а и Кусковская улица, владение 12 между путями четвертого Московского центрального диаметра и Перовской улицей.

Здесь можно построить 235,1 тысячи квадратных метров недвижимости. Этого достаточно для создания современного городского квартала для реализации программы реновации, а также возведения общественного центра с инфраструктурой для занятий скалолазанием и других важных социальных объектов. Будет создано более двух тысяч новых рабочих мест.

Строгино

В районе Строгино на северо-западе столицы реорганизуют участки общей площадью 10,24 гектара.

«В Строгине вблизи улицы Маршала Прошлякова и проспекта Маршала Жукова построят квартал площадью около 324 тысяч квадратных метров с социальными и иными объектами. В их числе — образовательный комплекс со школой для 950 ребят и детский сад для 350 малышей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Градостроительный потенциал участков составляет около 324 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится около 800 новых рабочих мест.

Лосиноостровский и Ярославский

В программу вошли участки для реорганизации общей площадью 9,31 гектара в районах Лосиноостровский и Ярославский на северо-востоке города. Они разместились по адресам: Хибинский проезд, владение 3, Холмогорская улица, владение 6 и Стартовая улица, владение 16, вблизи МКАД, Ярославского шоссе и путей Ярославского направления Московской железной дороги.

На этих территориях планируют возвести современные жилые комплексы общей площадью около 167 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации. Также здесь появится детская поликлиника с отделением стоматологии на 320 посещений в смену. Дворы и общественные пространства благоустроят, в том числе обустроят удобные пешеходные дорожки, детские спортивные площадки.

Марьино

Еще один участок для комплексной реорганизации находится в районе Марьино на улице Нижние Поля, рядом с пересечением улиц Люблинской и Перервы. Его площадь — 8,97 гектара. Здесь планируют создать научно-производственный технопарк площадью 74,48 тысячи квадратных метров. В нем смогут работать более тысячи москвичей.

Головинский

В Головинском районе на севере Москвы будут развивать два участка общей площадью 3,41 гектара. Они находятся по адресам: Конаковский проезд, владение 8а (между Флотской, Авангардной и Пулковской улицами) и Кронштадтский бульвар, владение 47.

«В Головинском районе на двух участках появятся современные жилые комплексы общей площадью больше 58 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации. Территорию благоустроим», — добавил Мэр Москвы.

Преображенское

В районе Преображенское на востоке столицы в программу комплексного развития вошла территория площадью 1,33 гектара. Она находится между 2-й улицей Бухвостова и улицей Атарбекова по адресу: Потешная улица, владение 6/2.

Размер участка позволит возвести около 29 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест и жилье для реализации программы реновации. Будет создано около 330 новых рабочих мест.

Ростокино

Еще одна реорганизуемая территория площадью 0,56 гектара расположена в районе Ростокино в СВАО по адресу: проезд Кадомцева, владение 1, вблизи Ростокинского акведука, недалеко от пересечения улиц Бажова и Малахитовой.

Здесь планируют возвести современный жилой комплекс со спортивным центром и подземным паркингом общей площадью 22,11 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации.

По состоянию на 25 ноября 2025 года получили одобрение Правительства Москвы и находятся в стадии реализации 150 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров. На них планируют возвести более 30,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 350 тысяч рабочих мест.