В Москве создали робота-шахматиста

Компания «Промышленная автоматизация», резидент технопарка «Мосгормаш», создала робота-манипулятора, способного играть в шахматы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Разработчик позиционирует устройство как коллаборативного робота (кобота), которого в дальнейшем можно будет перепрограммировать под производственные задачи - сварку, паллетирование и обслуживание станков с числовым программным управлением.

Первый прототип робота был представлен на выставке Weldex в октябре 2025 года: робот выполнял заранее запрограммированные ходы. Сейчас компания интегрирует в устройство систему технического зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Это позволит коботу анализировать позицию на доске и играть с человеком в режиме реального времени.

В будущем робот будет работать через три функциональных модуля: камера зафиксирует расположение фигур и передаст данные в вычислительный блок для распознавания; интеллектуальный модуль на основе шахматного движка просчитает оптимальный ход, а система управления траекторией переместит манипулятор, учитывая положение фигур. Разработчики рассчитывают, что робот сможет играть одновременно с несколькими соперниками.

Предприятие «Промышленная автоматизация» - участник Московского инновационного кластера. Он объединяет более 40 тысяч компаний и предоставляет сервисы для разработки и тестирования технологий. Резиденты технопарков могут рассчитывать на гранты, субсидии и налоговые льготы, включая инвестиционный налоговый вычет. Эти меры направлены на формирование в городе полноценной технологической экосистемы.