Москвичи собрали миллионы рублей для участников СВО

Москвичи направили 9,5 миллиона рублей участникам СВО, а также жителям приграничных и новых территорий России в рамках благотворительной акции «Сила поддержки», завершившейся 23 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Деньги были собраны через сайт городской программы лояльности «Миллион призов», в рамках которой горожане могли переводить накопленные баллы (один балл приравнен к одному рублю) в фонд «Народный фронт. Всё для победы!».

Собранные средства планируется направить на закупку техники, автомобилей, амуниции и медикаментов для военнослужащих, а также на приобретение предметов личной гигиены, продуктов, одежды и стройматериалов для жителей приграничных и новых регионов.

В знак благодарности участники акции получили скидку в 500 баллов на сувениры из новогодней коллекции программы «Миллион призов». Коллекция станет доступна в конце ноября.

Программа лояльности «Миллион призов» позволяет использовать баллы, заработанные за участие в электронных проектах правительства Москвы, для оплаты товаров и услуг у партнеров программы, покупки билетов в культурные учреждения, пополнения карты «Тройка» или перечисления средств благотворительным организациям. Перевод баллов в пользу фондов доступен и после завершения специальных акций.

Проект «Миллион призов» реализуется государственным учреждением «Новые технологии управления» при участии Департамента информационных технологий Москвы. Развитие цифровых платформ в городе связано с федеральным нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».