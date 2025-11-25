Москвичи направили более 9 млн рублей на помощь участникам СВО

Жители Москвы в рамках благотворительной акции «Сила поддержки» направили почти 9,5 млн рублей участникам специальной военной операции и жителям приграничных и новых регионов России. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Акция проходила с 5 сентября по 23 ноября. В ее расмках горожане переводили в фонд «Народный фронт. Все для победы!» баллы, полученные за участие в электронных проектах столицы: «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город» и других. Каждый балл равен одному рублю.

На собранные средства планируется закупка техники, автомобилей, амуниции и медикаментов для участников СВО, а также предметов личной гигиены, продуктов питания, одежды, стройматериалов и товаров первой необходимости для гражданского населения.

Кроме того, все участники акции смогут получить сувенир из новогодней коллекции с автоматической скидкой в 500 баллов. Ассортимент памятных подарков будет представлен на сайте «Миллион призов» в конце ноября.

Отмечается, что после завершения акции жители столицы могут продолжать направлять баллы на помощь военнослужащим и жителям приграничных и новых регионов через специальную категорию на сайте программы.

Ранее сообщалось, что проект реализуется ГКУ «Новые технологии управления» совместно с департаментом информационных технологий Москвы.