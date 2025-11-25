Москвичи смогут прокатиться в санях Деда Мороза на праздновании Нового года на ВДНХ

Зимний сезон откроется на ВДНХ 28 и 29 ноября. О том, что ждет жителей и гостей столицы в этом году, – в нашем материале.

Долгожданный праздник

28 и 29 ноября на ВДНХ пройдет торжественное открытие зимнего сезона. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, для гостей подготовлена культурная программа.

В нее войдут выступления фигуристов, артистов балета и танцевальных коллективов.

Основной площадкой станет огромный каток, расположенный вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". В дни открытия с 18:30 до 21:30 жители и гости города увидят здесь театральные постановки, акробатические номера и не только.

А 29 ноября с 17:30 до 20:30 возле павильона № 1 "Центральный" гости смогут посмотреть представление с фрагментами из балетов "Жар-птица", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро".

Сам каток открыт уже с 25 ноября. На территории площадью 20 тысяч квадратных метров одновременно могут кататься порядка 5 тысяч гостей, а рядом с павильоном № 1 можно увидеть ледовую арену для хоккейных матчей и площадку для детей.

"Каток на ВДНХ – одна из крупнейших ледовых площадок Москвы. В прошлый зимний сезон она привлекла полмиллиона человек. На ней выступали фигуристы, проводили театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы", – отметила Сергунина.

Прокатиться по территории ВДНХ могут все желающие, в том числе те, у кого нет коньков: нужное оборудование выдадут в пункте проката. Также здесь есть услуги заточки и камеры хранения. Кроме того, в зоне отдыха предусмотрели кафе, в меню которого калачи, блины, вафли, сибирский чай, сбитень и многое другое.

Перед тем как отправляться на каток, важно проверить актуальное расписание. Ледовая площадка будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники с 10:00 до 23:00 (есть технические перерывы). Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь. В свою очередь, цены зависят от дня и времени посещения, ознакомиться с ними можно по ссылке.

Прокатиться в санях Деда Мороза

В целом в этом сезоне гостей ВДНХ ждут не только катания на катке и представления, но и другие мероприятия. Например, уже 6 декабря у павильона № 1 "Центральный" пройдут мастер-классы по хоккею, а также состязания команд. А 14-го числа посетителей приглашают присоединиться к Всемирному дню катания на коньках: принять участие в конкурсах, викторинах, лотереях и соревнованиях. Праздник пройдет с участием известных спортсменов – фигуристов и конькобежцев.

20 декабря рядом с павильоном № 57 пройдет благотворительный фестиваль, где можно будет смастерить подарки для воспитанников социальных учреждений. Здесь же пройдет большой концерт.

Вечером 31-го числа жителей и гостей Москвы приглашают на Центральную аллею, чтобы встретиться с главным волшебником – Дедом Морозом, который торжественно проедется на самоходных санях и покатает желающих, а еще устроит с гостями фотосессию на память. Но на этом развлечения не заканчиваются: перед павильоном № 1 выступят кавер-группы, диджеи, артисты театра и даже роботы, а продолжится все световым шоу.

В полночь там будут транслировать обращение президента. Кроме того, для желающих встретить Новый год на Выставке запланирована большая программа: шоу-балет, сказка на льду от известных фигуристов и многое другое.

Приобрести украшения для дома, елочные игрушки, свечи и ремесленные товары на ВДНХ можно будет с 25 декабря по 11 января: ярмарка расположится за Музеем славянской письменности "Слово". А с 2-го по 11-е на этой же локации семьи с детьми смогут посетить специальную программу с представлениями и мультфильмами.

Помимо этого, до февраля будет открыта выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Также в центе "Космонавтика и авиация" расскажут, как проходит встреча новогодних праздников на МКС.