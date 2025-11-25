В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка»

В Москве выпустили тематические карты «Тройка», приуроченные к возобновлению курсирования двухэтажного скоростного поезда «Буревестник». Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.

© Мослента

«Выпуск карт приурочен к возвращению поезда на свой исторический маршрут, которое состоится 3 декабря этого года», — сказано в публикации.

Отмечается, что карты с «Буревестником» представлены в трех дизайнах. Их можно приобрести у проводника в поездах ФПК, курсирующих в сообщении с Москвой.

Наряду с этим, добавили в сообщении, доступны и карты «Тройка» с изображениями других поездов компании, например, «Красной стрелы», «Авроры», туристского поезда «Жемчужина Кавказа» и других.

