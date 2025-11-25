Москвичей предупредили об опасности

В Москве ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах. Об этом жителей города предупредило Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале.

Непогода ожидается с 21 часа вторника, 25 ноября, до 21 часа среды, 26 ноября.

Москвичам посоветовали аккуратно управлять транспортом в неблагоприятных погодных условиях и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не следует оставлять детей без присмотра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в Москве окажется нестабильной: температура будет варьироваться от плюс восьми градусов до слабо отрицательных показателей. Необычная погода связана с приходом в столичный регион южных циклонов.