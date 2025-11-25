Большой музей российского цирка появится в Москве в 2026 году

В Москве в 2026 году планируется открытие Большого музея российского цирка. Об этом заявил народный артист РФ Аскольд Запашный, сообщает «Интерфакс».

Он выразил надежду на скорую реализацию проекта, отметив отсутствие полноценного музея циркового искусства в столице. Открытие намечено на 2026 год.

Запашный также подчеркнул, что новый музей станет современным и интересным благодаря интерактивным технологиям и цифровым экспозициям, сохраняя богатое наследие цирка.

Концепция объекта уже готова, ведутся проектировочные работы. Проект получил финансовую поддержку из городского бюджета в виде гранта.