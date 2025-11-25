Движение в сторону центра Москвы по проспекту Маршала Жукова затруднено из-за аварии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— На просп. Маршала Жукова (в районе Крылатской ул. д. 40 ст43) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено, — рассказали в официальном Telegram-канале департамента.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Водителей попросили искать пути объезда.

Ранее в начале августа уже происходила авария на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 92. Тогда движение в районе аварии было затруднено на 1,8 километра. Были заняты три полосы движения из пяти в сторону центра.