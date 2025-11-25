В Московском зоопарке появились хохлатые паламедеи

В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи из краснодарского «Сафари-парка» — три самца и одна самка. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Паламедеи размещены рядом с гигантскими муравьедами Диего и Беллой, еще одними известными жителями Южной Америки. Птиц кормят зерновой смесью из разных видов злаков, а также листьями салата и насекомыми.

Сообщается, что зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами и соединять их на какое-то время в одном вольере.

«До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

