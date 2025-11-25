В Москве освятили храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине

В Москве завершилось великое освящение храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это 120-й храм, построенный по программе строительства православных храмов в столице. Руководитель программы «Православные рубежи России» Андрей Спиридонов принял участие в церемонии.

Программа с 2022 года реализуется в Центре «Наследие» и направлена на формирование нарратива о Русском Мире и его духовных границах, говорится на сайте центра.

В рамках инициативы, Спиридонов в 2022 году доставил три иконы в северные храмы Русской православной церкви и в национальный парк «Русская Арктика». В 2023 году им был установлен крест и икона на острове Симушир Большой Курильской гряды. Икона из этой экспедиции была передана в Южно-Сахалинск.

Центр «Наследие» и Минобороны организовали установку православного креста, иконы Казанской Богоматери и российского флага на острове Сигнальный. С 2022 по 2025 годы иконы, возвращенные из экспедиций, передавались в храмы в Москве, регионах России и даже в зону СВО – частности, Казачьей бригаде «Терек» и 15-й Александрийской бригаде, кафедральным соборам в Южно-Сахалинске и другим храмам.

В 2024 году первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал особые иконы в храмы Александровска и Луганска. В августе 2025 года прошла передача иконы Александра Невского с дальневосточной маршрутизацией на остров Шумшу. Программа «Православные рубежи России» получила официальное благословение Святейшего Патриарха.

Разработан проект поклонных крестов для российских регионов, а в рамках программы реализуются дальнейшие инициативы по укреплению духовной идентичности и патриотизма в стране.