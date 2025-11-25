В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, объявленный ранее синоптиками на территории Москвы и Подмосковья, продлили до вечера среды, 26 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Изначально желтый уровень, связанный с вероятностью гололедно-изморозевых отложений в целом и гололедицей на дорогах, в частности, действовал до 09:00 мск среды. Теперь же он продлен на 12 часов - до 21:00 мск. "Продление связано с тем, что предстоящей ночью и днем в среду в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - пояснил собеседник агентства. По его словам, такая погода может нести в себе потенциальную опасность, которую символизирует желтый уровень в колористической шкале погодных предупреждений.

Согласно последнему прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в столичном регионе на фоне облачной погоды ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, переходящего в дождь. Tемпература воздуха прогнозируется в Москве на уровне минус 1 - плюс 1 градуса, в Подмосковье столбики термометров могут показать от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в среду специалисты Гидрометцентра РФ ожидают в столице до плюс 4 градусов, по области - до 5 градусов выше нуля.

Ранее в Гидрометцентре РФ отмечали, что нынешняя рабочая неделя характеризуется очень переменчивой погодой, что связано с чередованием юго-западных циклонов и гребней антициклонов.

"В среднем температура будет на четыре градуса выше нормы, при этом пики тепла придутся на понедельник и четверг, осадки чаще будут выпадать в виде дождя", - поясняли в Гидрометцентре РФ.

К выходным метеорологи ожидают, что показания термометров будут понижаться, а вероятность осадков уменьшится.