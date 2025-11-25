Москва продолжит организовывать крупные проекты в сфере кино

Столица усиливает работу на международном кинорынке: с начала 2025 года подписаны соглашения с пятью странами, в том числе с индийским агентством Jio Creative Labs. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

— Соглашение стало логичным продолжением диалога, который был начат в октябре этого года на выставке FICCI Frames в Мумбаи. Уверен, что совместно с партнерами из Индии в столице будет реализовано большое количество крупных проектов, — рассказал Прокопов.

По его словам, кинокластер столицы становится центром международной экспертизы и входной точкой для российских и иностранных производств, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что «Москино» и индийское агентство Jio Creative Labs подписали соглашение о партнерстве по итогам международного форума «Культура. Медиа. Цифра». Глава департамента отметил, что в рамках сотрудничества запланированы совместные кинофестивали, тематические показы и мастер-классы. При этом сам форум в этом году собрал более 160 спикеров из 20 стран.