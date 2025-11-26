Выставку Русского музея на ВДНХ уже посетили более 150 тыс. человек

Выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ уже посетили более 150 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» посетили уже более 150 тыс. человек – это и москвичи, и гости города из регионов России и зарубежных стран. Проект стал настоящим культурным мостом между двумя столицами: из Русского музея в Санкт-Петербурге доставили свыше 100 ценных экспонатов. Благодаря этому уникальному собранию можно проследить, как менялся облик столицы на протяжении разных эпох», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Как уточняется, 150-тысячным посетителем стала учитель начальных классов московской школы №2048 Людмила Филимонова.

«Она пришла на экскурсию вместе со своими учениками-третьеклассниками. В подарок от ВДНХ Людмила Николаевна получила каталог выставки. Кроме того, учителю и ученикам подарили билеты на каток – совершить ледовую прогулку ребята смогут вместе с родителями в любой день сезона», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что экспозиция работает до 1 февраля 2026 года ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Посетителей пускают до 20:00.