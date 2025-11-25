Жилой квартал будет построен на юге Москвы по проекту КРТ

На юге столицы предстоит реорганизовать участок площадью более 9 га, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Очередной проект комплексного развития территории на юге Москвы предусматривает реорганизацию участка площадью 9,43 га. В течение семи лет здесь возведут свыше 248 тыс. кв. м недвижимости. Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тыс. кв. м, из которых 73,3 тыс. кв. м выделят для реализации программы реновации. На первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях разместят предприятия малого бизнеса. В новом квартале также построят многофункциональный комплекс с паркингом на 295 машиномест. В здании откроют детскую школу искусств, которую передадут на баланс города, и предприятия торгово-бытового обслуживания. В результате реализации проекта будет создано порядка 680 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Как отмечается, участок расположен по адресу: ул. Речников, вл. 13–29, в изгибе Москвы-реки, одном из самых экологически чистых районов города со сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой. При этом рядом есть школы, детские сады, колледжи, поликлиники, спортивные площадки, магазины. Еще в непосредственной близости находится причал регулярного речного пассажирского маршрута №2 «Нагатинский Затон», а в пешеходной доступности – одноименная станция Большой кольцевой линии метро.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В текущий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.