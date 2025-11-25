Четверг станет одним из самых теплых дней на этой неделе

Четверг, 27 ноября, станет самым теплым днем в Москве на этой неделе, температура воздуха будет находиться в пределах +5…+7°С. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в этот день возможны слабые дожди, ночью температура составит порядка +2…+4°С. В период со вторника по четверг, с 25 по 27 ноября, ветер в столице будет преимущественно южных направлений с силой до 4-7 м/c.

«В пятницу [, 28 ноября] ветер повернет на западный, сохранится в пределах 3-8 м/с. И в пятницу похолодает. Ночью местами будет подмораживать -1…-2°С, а дневная температура составит порядка -1…+3°С», — добавил Ильин.

Утром к концу рабочей недели возможны отдельные очаги гололедицы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в среду, 26 ноября, в Москве и Московской области закончится дождь и начнется понижение температуры. По его словам, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Он добавил, что резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.