Путин поздравил Арбитражный суд Москвы с 90-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление судьям, работникам аппарата и ветеранам Арбитражного суда Москвы по случаю 90-летия суда.

"Сегодня Арбитражный суд города Москвы успешно реализует значительный объем практических задач, связанных с отправлением правосудия, защитой прав участников предпринимательской деятельности, формированием благоприятного делового и инвестиционного климата. Такая преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент напомнил, что история суда началась в 1935 году вместе с формированием государственного арбитража при Московском городском Совете.

"Менялись исторические периоды, социально-экономические условия, но неизменным оставались высокий профессионализм, ответственность судей и работников аппарата суда при выполнении своих обязанностей и отстаивании верховенства права в разноплановых экономических спорах", - указал Путин.

"Уверен, что и впредь ваши усилия по укреплению законности в экономических отношениях будут способствовать повышению правовой защищенности хозяйствующих субъектов, а значит, росту авторитета судебной власти, доверия к ней со стороны наших граждан", - заключил глава государства, пожелав работникам суда здоровья и всего самого доброго.