Москву накроют мощные дожди после двухдневного снегопада

В Москве и Подмосковье прогнозируются погодные перепады и сильные осадки. Сегодня и завтра в столичном регионе будет идти снег, а в четверг, 27 ноября, на смену ему придут мощные дожди, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня в Московском регионе воздух прогреется до +2 градусов, а снег пойдет ориентировочно с 18:00. На западе региона мокрый снег выпадет раньше – около 15:00. При этом сохранится порывистый юго-западный ветер со скоростью до 3-8 м/с. По словам синоптика, формируют такую погоду несколько ключевых условий – во-первых, гребень антициклона, а ближе к вечеру сильное влияние окажет теплый атмосферный фронт.

«В среду погода резко испортится — в зоне теплого фронта временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя днем и вечером с общим количеством от шести до девяти литров воды на каждый квадратный метр», — предупредил Тишковец.

Обильные осадки к утру среды сформируют снежный покров высотой до 3 см. Юго-восточный и восточный ветер усилится до 4-9 м/с, температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов.

В четверг, по словам синоптика, начнет заметно теплеть, снег прекратится – его сменят сильные дожди. Воздух прогреется до +4…+7 градусов. Ближе к выходным вновь начнет холодать, температура воздуха будет держаться около нуля градусов, на фоне чего ожидается сильная гололедица, заключил синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что четверг, 27 ноября, станет самым теплым днем в Москве на этой неделе, температура воздуха будет находиться в пределах +5…+7 градусов.