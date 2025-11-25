Синоптик Леус спрогнозировал небольшой снег и гололедицу в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшой снег и гололедицу в Москве 25 ноября.

Как он отметил, сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет определяться под влиянием северной периферии антициклона.

«Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, местами преимущественно в вечерние часы пройдёт небольшой снег, гололедица», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха 0…+2 °С, по области — 0…+3 °С. Ветер юго-западный, 3—8 м/с.

Ранее вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов рассказал, что холодная погода оказывает влияние на работу тормозной системы в автомобиле.