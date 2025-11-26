«Аномально тепло»: какая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные

Пока что зима не спешит приходить в Московский регион: предстоящие выходные в столице будут аномально теплыми, осадков почти не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, конец ноября будет аномально теплым. В пятницу, 28 ноября, и в выходные дни, 29 и 30 ноября, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в эти дни существенных осадков не ожидается. Фон температуры останется выше климатической нормы на 3–4 градуса.

— В пятницу ночью в Москве столбик термометра будет на отметке плюс 1–3 градуса, дневная температура будет в этих же пределах. В субботу и в воскресенье и ночью, и днем температура будет около нуля. В ночные часы столбик термометра будет на отметке от минус 1 до плюс 1 градуса, а дневная температура составит от нуля до плюс 3 градусов, — сказала она.

Специалист добавила, что в пятницу ветер сменится на западный, а в субботу и в воскресенье будет преобладать юго-западный и южный.

— Ветер в эти дни будет довольно слабый. Его скорость составит не более 4–9 метров в секунду. То есть никаких особых порывов ветра в выходные дни не ожидается, — говорит Позднякова.

Метеоролог отметила, что в пятницу атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, в субботу — 753, в воскресенье — 751.

Начало ноября в европейской части России оказалось необычайно теплым: температура продолжает оставаться значительно выше климатических показателей. Такая погода сохранится вплоть до первых чисел декабря, а теплое влияние атлантических воздушных масс продлится еще некоторое время, подтвердил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что существенного изменения погоды с наступлением зимы в Москве не произойдет. По его словам, существенных морозов, сильного похолодания или резкого снижения температуры не будет.